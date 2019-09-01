Мединский принял участие в освящении воскресной школы в День знаний

ТРОИЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в освящении нового здания воскресной школы при Храме Живоначальной Троицы в Троицке в воскресенье.

"Наша задача - в том, чтобы это здание стало образовательным и просветительским центром. Чтобы люди могли получать какие-то знания, чтобы жизнь кипела, было интересно. <…> Владимир Ростиславович является председателем попечительского совета нашего прихода,… он имеет способность помогать не только словом, но и привлекать людей, чтобы в этих стенах была жизнь, это человек, который дал импульс", - сказал журналистам после освящения председатель приходского совета храма протоиерей Николай Степанычев.

Воскресная школа при Храме Живоначальной Троицы была открыта 14 октября 2011 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В 2018-2019 учебном году в ней обучались 60 детей и около 20 взрослых. В школе существуют курсы иконописи, функционирует театральная студия. На данный момент, сообщили ТАСС в школе, принято 40 заявлений от родителей на обучение в 2019 году, ожидается, что общее количество учеников составит около 100.