В Гонконге приостановлено движение поездов метро в сторону аэропорта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. Движение поездов по всей оранжевой ветке метро в Гонконге, которая связывает деловой центр города со спальным районом Тун Чун недалеко от аэропорта, в воскресенье вечером было приостановлено в связи с актами вандализма, учиненными радикальными демонстрантами. Также закрыто ответвление этой линии к местному "Диснейленду" на острове Лантау, сообщила корпорация MTR - оператор железнодорожного транспорта.

"Движение поездов на ветках "Тун Чун" и к "Диснейленду" приостановлено в связи с нанесением ущерба различным станциям", - отметила на своем сайте компания-оператор.

В частности, группа агрессивно настроенных протестующих в масках и касках с металлическими прутьями устроили погромы на станции "Тун Чун". Они принялись громить автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески в вестибюле станции, разбили стекла, исписали стены, повредили камеры наблюдения. В настоящее время станция закрыта, полиция ведет там расследование и собирает улики.

Ранее демонстранты перекрыли участки дорог и развязок на подъезде к аэропорту. Впоследствии их вытеснила в соседний квартал Тун Чун полиция, постепенно расчистившая возведенные баррикады. Движение транспорта в аэропорт оказалось нарушено, днем были остановлены скоростные поезда, курсирующие в воздушную гавань. Серьезно затруднен проезд автотранспорта по огромному мосту Цинма в сторону аэропорта. Телевидение показывало кадры, как многие пассажиры со своим багажом идут к терминалу пешком.

Администрация воздушной гавани призвала их приезжать заблаговременно и следить за изменениями в расписании рейсов. Судя по онлайн-табло, акции протеста в целом не нарушили прием и отправку рейсов. Некоторые вылеты были задержаны, и лишь около десятка к этому часу отменены.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. По соображениям безопасности администрация воздушной гавани с 14 августа ввела специальный режим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность. В Гонконге почти три месяца продолжаются акции протеста противников принятия закона об экстрадиции в материковый Китай.