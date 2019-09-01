Новый украинский премьер записал видео, катясь на самокате по своему офису

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил начало своей работы записью видеоролика, в котором он, катаясь на самокате по коридорам кабинета министров, рассказал о планах правительства. Запись в Facebook он приурочил к 1 сентября - Дню знаний.

"Привет, друзья, - обратился он к школьникам. - Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром".

Затем Гончарук решил рассказать про само здание правительства. По его словам, в нем много этажей и кабинетов, работают тысячи людей, а коридоры "такие длинные, что, порой, можно пользоваться самокатом".

После этого премьер стал на электросамокат и поехал на нем по коридору, заезжая в разные помещения. В зале, где заседает украинское правительство, Гончарук заметил, что именно в этом помещении "министры принимают важнейшие решения для страны".

"Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия", - пообещал он.

На минувшей неделе Верховная рада утвердила состав нового кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Выступая перед депутатами, глава правительства заявил, что считает своей главной задачей рост экономики Украины. При этом, по его словам, это рост должен составлять не 2-3%, а минимум 5-7%.