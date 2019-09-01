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115-летие ТАСС

Китай намерен расширять сотрудничество с российскими СМИ

Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Китай будет способствовать развитию сотрудничества между СМИ КНР и России. Об этом заявил ТАСС в воскресенье посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы будем развивать наше сотрудничество в области СМИ. Я буду поддерживать и помогать установлению тесных контактов с китайскими СМИ", - сказал он.

Дипломат поздравил ТАСС с 115-летием, отметив, что агентство широко известно во всем мире. "ТАСС особенно близок китайскому народу, потому что в период китайской революции, в период становления новой республики, а также и в последние годы ТАСС всегда активно информировал о Китае. Вы оставили очень много ценных данных о китайской истории", - подчеркнул посол.

Чжан Ханьхуэй пообещал, что китайское посольство в Москве и впредь будет поддерживать тесные контакты с агентством. "Посольство готово проводить совместные форумы и реализовывать проекты, и, конечно, будем обмениваться делегациями", - заявил он.

Теги
РоссияКитай115-летие ТАСС
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