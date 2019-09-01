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Общественники объединятся в общероссийскую ассоциацию жертв теракта

Решение было принято по итогам круглого стола, который организовал комитет "Матери Беслана"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Представители общественных организаций России объединятся в общероссийскую ассоциацию жертв террористического акта. Соответствующее решение было принято по итогам круглого стола, организованном комитетом "Матери Беслана" в Беслане.

"Эта ассоциация давно должна была появиться. Нас объединяет общая боль. Нам вместе необходимо выступить с предложением о разработке и принятии законопроекта "О статусе жертв террористических актов", - сказала Ирина Халай, руководитель общественной организации защиты прав пострадавших "Волга-Дон".

В ассоциацию войдут организации "Матери Беслана", общественная организация по защите прав пострадавших от теракта в жилом доме Волгодонска "Волга-Дон", организация по оказанию помощи пострадавшим от терактов "Надо жить", "Норд Ост", благотворительный фонд "Рейс 9268", созданный по инициативе и силами родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 2015 года.

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