Торжественная церемония посвящения в нахимовцы прошла в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Учебный год начался в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге 1 сентября с торжественной церемонии принесения клятвы 80 новобранцами. Церемония прошла на набережной Большой Невки у крейсера "Аврора", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Принять клятву у нахимовцев и поздравить их с вступлением в ряды училища на церемонию прибыл начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал Андрей Воложинский, начальник училища контр-адмирал Анатолий Минаков, ветераны флота и преподаватели училища, а также родственники воспитанников.

Первыми на набережной построились, сверкая на солнце своими первыми наградами, воспитанники старших классов, которые обучаются уже не первый год, а затем перед ними вынесли знамя учебного заведения. Процесс имел лишь одно отличие от военного парада - вместо оружия юные моряки держали в руках букеты цветов, которые они приготовили для своих преподавателей.

"Училище с большой любовью и вниманием относилось и будет относится к своим воспитанникам, нахимовцам и сделает все для того, чтобы в будущем это были самые лучшие люди нашей страны! Поздравляю вас с началом учебного года!", - сказал перед строем начальник училища Минаков и затем скомандовал выход новобранцев.

Клятва нахимовца

После исполнения гимна России началась церемония клятвы нахимовцев, в ходе которой все ребята по очереди перед строем произнесли слова обещания, которому они должны будут следовать на протяжении всех семи лет обучения.

Приняли клятву нахимовца и вручили новобранцам памятные значки офицеры флота, которые много лет назад сами были такими же воспитанниками Нахимовского училища: замглавкома ВМФ Андрей Воложинский, Герой России контр-адмирал Александр Берзин, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров, а также бывший начальник училища Николай Малов и нынешний руководитель Анатолий Минаков.

"От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Евменова Николая Анатольевича поздравляю вас с этим событием. Сегодня вы приняли торжественное обещание гордо нести звание нахимовцев, в обещании есть слова, что путь у моряка может быть только славным. По этому славному пути в этом году пошли и вы - еще десятки ребят, преодолевших испытания, экзамены и надевшие тельняшки", - сказал Воложинский после церемонии.

"Я с малых лет, как и вы, тоже начинал в Нахимовском училище и ни одного дня не жалел о том. Я горжусь тем, что я военный моряк. Удачи вам, семь футов под килем!", - пожелал присутствующим вице-адмирал.

Кроме значка, всем новобранцам вручили книжку нахимовца, в которой изложены основы знаний, необходимые юному моряку - семафорная азбука, выдержки из устава Вооруженных сил РФ, а также краткая история российского военного флота, текст гимна России и Марша нахимовцев.

Напутствие от основателя флота

Нахимовцев нового набора поздравил также и основатель российского флота Петр I - актер театра и кино Андрей Булгаков в костюме российского императора. "Не описать моей радости в том, чтобы видеть Россию великой морской державой и лицезреть вас - молодых, красивых, юных и достойных продолжателей дел наших славных!", - сказал он со сцены.

После этого колоннам нахимовцев дали единственную возможность во время церемонии нарушить строй, чтобы вручить букеты цветов своим преподавателям. Педагоги, у которых не хватало рук, чтобы удержать все букеты, получают благодарности от ребят вполне заслуженно - по словам начальника училища Минакова, в прошлом году более 90% всех выпускников поступили в высшие учебные заведения и военные вузы, однако в будущем училище ставит себе задачу довести этот показатель до 100%.

Родители и родственники новоиспеченных нахимовцев после церемонии смогли также посетить училище, чтобы посмотреть, в каких условиях предстоит жить и обучаться их детям ближайшие семь лет. "Внутри очень красиво, очень современно. В семье разу не пожалели, что ребенок учится здесь, да и сам он с нетерпением ждал начала учебного года", - рассказал ТАСС родственник одного из воспитанников училища Сергей.

Об училище

Нахимовское военно-морское училище открыто в Ленинграде в 1944 году. Учебное заведение носит имя российского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова. За более чем 75 лет своего существования училище выпустило сотни ребят, большинство из которых в последующем стали офицерами военно-морского флота России.

Воспитанники училища начиная с 1991 года принимают участие в дальних морских походах под руководством опытных офицеров ВМФ. Кроме того, ежегодно нахимовцы представляют ВМФ на парадах в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время Нахимовское военно-морское училище помимо главного корпуса в Санкт-Петербурге имеет три филиала - в Мурманске, Севастополе и Владивостоке.