СМИ: президенту Бразилии потребуется новая операция

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару перенесет еще одно хирургическое вмешательство вследствие полученного в ходе предвыборной кампании ножевого ранения. Об этом сообщила в воскресенье газета Folha de S.Paulo.

Дата и причины операции пока не называются, однако сам политик в Twitter сообщил, что намеревается "прекрасно провести около 10 дней на каникулах" в компании медиков. Один из врачей, наблюдавших президента в ходе предыдущих госпитализаций в больнице им. Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, Антониу Луис Маседу, осмотрел Болсонару в воскресенье утром. Ранее он высказывал опасения относительно возможности образования грыжи в месте ранения.

В начале сентября прошлого года Болсонару тяжело ранили ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Политик провел в больнице более трех недель и перенес две операции. Третье и последнее на данный момент хирургическое вмешательство состоялось в конце января и заключалось в удалении колостомного мешка, который Болсонару использовал из-за повреждений кишечника, и полном восстановлении кишечного тракта.