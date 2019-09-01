Строящуюся в столице Ингушетии соборную мечеть назвали "Сердце Кавказа"

МАГАС, 1 сентября. /ТАСС/. Центральная мечеть столицы Ингушетии, которая строится на площади в 20 га, будет называться "Сердце Кавказа". Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев.

"Магас, по праву признанный самым инновационным и "умным" городом России, является центром Кавказа как исторически, так и по проведению различных масштабных мероприятий, в том числе и по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Центральную мечеть на 8500 мест, а с учетом цокольных помещений, эта цифра превышает 10 тыс. человек, которая строится в Магасе, назвали "Сердце Кавказа", - отметил градоначальник.

По словам Цечоева, строительство корпуса, минаретов и кровли мечети на стадии завершения. "Сама мечеть имеет четыре минарета высотой 65 метров каждая, три этажа, поэтому, кроме пандусов, предусмотрены лифты для инвалидов-колясочников. В цокольном этаже будет располагаться музей исламской культуры" - написал мэр столицы республики.

Власти Ингушетии, как сообщалось ранее, планируют завершить строительство первой мечети в Магасе до конца 2020 года. На данный момент главным мусульманским храмом региона является Центральная мечеть в Назрани, которая была построена в 1996 году. Названа она в честь Мухамад-Басира Оздоева, погибшего во время осетино-ингушского конфликта в 1992 году. Мечеть рассчитана на 5 тыс. верующих.