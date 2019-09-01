Трамп заявил, что обсуждает с законодателями вопрос контроля за оборотом оружия

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждает с законодателями вопрос об усовершенствовании контроля за оборотом огнестрельного оружия. Об этом, как сообщил пресс-пул Белого дома, американский лидер заявил журналистам в воскресенье на Южной лужайке Белого дома.

При этом, как отмечает пресс-пул, Трамп выразил мнение, что ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия не предотвратило бы последние инциденты со стрельбой в США. "Они бы не остановили ничего из этого", - сказал Трамп.