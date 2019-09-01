Круизный лайнер Viking Sun отправился в рекордную по продолжительности кругосветку

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер Viking Sun отправился в самое продолжительное кругосветное путешествие, отшвартовавшись от пристани в лондонском районе Гринвич. Об этом свидетельствуют данные навигации судна.

Лайнер весом 48 тыс. тонн с 930 пассажирами и 465 членами экипажа на борту взял курс на английский портовый город Дувр, где совершит свою первую остановку в ходе 245-дневного кругосветного круиза. За предстоящие восемь месяцев судно посетит шесть континентов и более 50 стран, в том числе Канаду, США, Бразилию, Перу, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Огненную Землю в Аргентине, Французскую Полинезию, государства Карибских островов и Океании.

"Это самый продолжительный доступный маршрут, он практически в два раза длиннее наших предыдущих кругосветных круизов", - сказал Торстейн Хаген, глава компании Viking Ocean Cruises, которой принадлежит девятипалубное судно длиной 227 метров.

Цена самого дешевого билета составила 67 тыс. фунтов (82 тыс. долларов), а самого дорогого - 194 тыс. фунтов (240 тыс. долларов) на человека. При этом среди пассажиров судна нашлось 54 человека, которые попытаются вписать свои имена в Книгу рекордов Гиннесса, проведя на борту лайнера все восемь месяцев, за которые они преодолеют 55,7 тыс. морских миль (103 тыс. км). Завершит свое путешествие Viking Sun в Лондоне, как ожидается, это должно произойти 2 мая 2020 года.