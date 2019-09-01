Учебное пособие по военной истории России презентовали на форуме "Город образования"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" и представители авторского коллектива презентовали в воскресенье на форуме "Город образования" новое учебное пособие "Военная история России. Главное". Историки, участвовавшие в создании книги, отметили важность знания военной истории для патриотического воспитания детей и доступность изложения материала в новом учебном пособии.

Форум проходит в Москве на ВДНХ 29 августа - 1 сентября. Книга была представлена на кадетском стенде форума в присутствии воспитанников кадетских училищ.

"Я искренне надеюсь, что книга будет интересной и полезной для вас. Действительно, в деле патриотического воспитания, наверное, ничто другое не может оказать такого позитивного воздействия, как военная история. Конечно, только этим патриотическое воспитание не ограничивается, тем не менее, это очень важный, очень значимый элемент", - сказал на презентации, обращаясь к кадетам, главный редактор корпорации "Российский учебник", член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Руслан Гагкуев.

Учебное пособие вышло под редакцией министра культуры России, председателя РВИО Владимира Мединского. В книге представлена военная история России, начиная с периода Древней Руси и до XX века включительно, в том числе Первая мировая война и Великая Отечественная война. Как сообщили в корпорации "Российский учебник", на форуме "Город образования" за четыре дня разошелся весь первый тираж учебного пособия - 50 тысяч экземпляров.

"Сейчас те тиражи, которые уже выпущены и которые планируются, пойдут прежде всего в московские школы. Мы рассчитываем наверное уже в 2020 году сделать определенные действия для того, чтобы эта замечательная книга оказалась и в других школах страны", - сообщил Гагкуев.

Он добавил, что осенью 2019 года появится и методическое пособие для учителей, которое позволит включать книгу в курс преподавания истории России, а также использовать ее во внеурочной деятельности.

По поручению президента

Толчком для создания учебного пособия по военной истории стало соответствующее поручение президента России Владимира Путина в ходе его встречи с историками на первом съезде РВИО, рассказал соавтор книги, директор по науке РВИО Михаил Мягков.

"Одним из вопросов, поставленных перед президентом, был такой, что нужна книга, которая была бы написана интересным языком и подчеркивала бы военную историю нашей страны, наших героев всех времен. И Владимир Владимирович Путин сказал, что такой учебник необходим, и было бы правильным, чтобы он был интересен не только детям, но и взрослым", - рассказал историк.

Другой соавтор, руководитель научного отдела РВИО Юрий Никифоров отметил, что авторский коллектив попытался избежать такой распространенной проблемы учебников истории, как скучное изложение материала.

"У меня двое детей, и я, приходя в книжный магазин и покупая книги для детей по истории России, иногда обнаруживал, что мне самому не хочется их читать, они кажутся не интересными. Вроде и энциклопедии хорошие, картинки красивые, но само изложение... Будет ли интересна эта книга юному читателю?" - сказал он.

По мнению историка, в тех редких учебниках по военной истории, которые можно считать интересными для детей, не только показывается военная составляющая, но и раскрываются те порывы, эмоции, которые вели людей защищать Родину. "В этих книгах много любви - к своей Родине, к своей семье, к тому, что называется честь, совесть. И мы также хотели это ребятам рассказать", - пояснил он.