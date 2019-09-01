Российская академия образования предлагает провести исследование на тему гаджетов в школах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Институт стратегии развития образования Российской академии образования (РАО) предлагает провести исследование с целью выяснить отношение учителей и родителей к наличию гаджетов у первоклассников. Об этом сообщила ТАСС в ходе форума "Город образования" заведующая лабораторией начального общего образования РАО, руководитель системы учебников "Начальная школа XXI века" корпорации "Российский учебник" Наталья Виноградова.

"На мой взгляд, целесообразно в самое ближайшее время провести исследование, целью которого будет установление отношения учителей и родителей к использованию гаджетов среди учеников начальной школы. Институт стратегии развития образования РАО неоднократно обсуждал эту проблему, и лаборатория начального общего образования может взять на себя инициативу проведения такого исследования, которое сегодня весьма актуально. В результате опроса учителей и родителей можно будет выяснить, как они относятся к массовому бесконтрольному применению гаджетов, актуальна ли для России проблема игромании, как предупредить риски использования новых информационных средств. Надеемся, что исследование проведем в этом году", - сказала она.

Форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В ходе форума прошла панельная дискуссия "Первоклассник: условия успешной адаптации", в которой одним из спикеров была Виноградова.

Как решать проблему

Виноградова также отметила, что на любую возникающую в системе образования проблему, в том числе проблему зависимости от гаджетов, нужно реагировать своевременно.

"Зависимость детей от современных мобильных устройств, как правило, идет из семьи. Часто родители приветствуют увлечение детей гаджетами, поскольку в это время они ведут себя тихо, не беспокоят родителей. Только в этом случае родитель часто не замечает момент, когда ситуация становится опасной для здоровья и психического состояния ребенка", - считает Виноградова.

Запреты на использование гаджетов в школах она назвала "путем наименьшего сопротивления", отметив, что к любым запретам можно приспособиться. "Труднее, но важнее научить детей соблюдать правила пользования гаджетами, а это, прежде всего, соблюдение правила целесообразности. К примеру, во время уроков звук должен быть выключен, прочитать и отправить сообщение можно только на перемене, на мобильном телефоне, который ребенок берет в школу, не должно быть игровых программ, и так далее", - полагает представитель корпорации.

"Родители тоже нуждаются в педагогической помощи. Необходимо бережно относиться к ребенку, не ущемлять его интересы, но при этом следует не забывать о его здоровье, о целесообразном проведении свободного времени, об определенных мерах ограничения игры, и так далее. Этому семью тоже нужно учить", - убеждена Виноградова.