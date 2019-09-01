Почти 600 тысяч человек посетили авиасалон МАКС-2019

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 600 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019, который проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В последний день работы выставки авиасалон посетили 127 тыс. человек. Итоговые данные за шесть дней работы МАКС-2019 - более 578 тыс. посетителей", - сообщили в управлении.

Там отметили, что в целом работа салона за все шесть дней прошла без серьезных происшествий и нарушений общественного порядка.

В субботу был побит абсолютный рекорд авиасалона МАКС-2019 по количеству посетителей - выставку посетили 203 тыс. человек. В пятницу - первый день, когда МАКС-2019 был открыт для массового посещения, - авиасалон посетили более 103 тыс. человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.