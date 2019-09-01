Константинополь передал свои русские приходы во Франции митрополиту Галльскому

АФИНЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Синод Константинопольского патриархата принял решение о передаче русских приходов своего экзархата во Франции в попечение митрополита Галльского Эммануила. Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.

По его словам, решением Синода Константинопольского патриархата, проведшего свое заседание 29-30 августа 2019 года, архиепископу Хариупольскому Иоанну была дана отпускная грамота и освобождение от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. Архиепископ Иоанн был управляющим Западноевропейским экзархатом русских приходов с 2016 года по 27 ноября 2018 года, когда этот экзархат был упразднен Константинопольским патриархатом.

В нынешнем решении Синода говорится о том, что Архиепископ Иоанн окончательно освобождается от обязанности заботиться о "приходах русской традиции в Западной Европе", и ответственность за них передается митрополиту Галльскому Эммануилу, являющемуся местоблюстителем Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата.

Синод также назначил настоятелем кафедрального собора Александра Невского в Париже протоиерея, профессора университета Алексия Струве, сообщила патриархия.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы. Решением синода Константинопольского патриархата от 27 ноября 2018 года экзархат был упразднен, и его приходам и иным структурам было предписано войти в состав европейских митрополий Константинопольского патриархата. Большинством голосов чрезвычайное Общее собрание архиепископии, прошедшее 23 февраля 2019 года в Париже, высказалось за сохранение архиепископии как единой церковной структуры, оставив вопрос о юрисдикционной принадлежности открытым.

Предполагается, что архиепископия примет решение о юрисдикции на чрезвычайном общем собрании, которое назначено на 7 сентября 2019 года.