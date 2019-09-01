Межведомственные совещания по процедуре помилования прошли в федеральных округах РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представители ряда ведомств в период с 24 апреля по 1 сентября 2019 года в федеральных округах провели ряд совещаний по теме оказания методической поддержки и совершенствования работы комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Мероприятия прошли под эгидой полномочных представителей президента в федеральных округах и Управления по обеспечению конституционных прав граждан с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов прокуратуры, МВД, ФСБ, ФССП и ФСИН", - сказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе совещаний были рассмотрены вопросы организации взаимодействия федеральных органов государственной власти и региональных органов власти при подготовке документов к ходатайствам о помиловании. На встречах было акцентировано внимание на необходимости повышения качества материалов по данной тематике, которые представляются в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Обсуждались предложения, направленные на совершенствование действующей процедуры рассмотрения ходатайств о помиловании в России", - говорится в сообщении.