В РПЦ прокомментировали увольнение главы Архиепископии русских приходов в Европе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну (Реннето), возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, не оправдана с точки зрения церковных канонов. Таким мнением поделился с ТАСС в воскресенье заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов.

"С точки зрения канонического права, выдача отпускной грамоты архиепископу Иоанну, который о ней не просил, вызывает недоумение. Впрочем, после предоставления Константинопольским патриархом "автокефалии" Украинской церкви, которая тоже о ней не просила, удивляться уже ничему не приходится", - сказал он ТАСС.

Генеральная ассамблея архиепископии 7 сентября должна будет рассмотреть вопрос о воссоединении с Русской православной церковью (РПЦ). "Общее собрание архиепископии (Генеральная ассамблея) соберется, как и планировалось, 7 сентября, и примет свои решения в соответствии со своим уставом и законодательством Французской Республики", - считает Балашов.

Зампред ОВЦС добавил, что причины, по которым была создана архиепископия, исчерпали себя за время ее существования. "Стоит напомнить, что при временном переходе митрополита Евлогия и его общин в юрисдикцию Константинополя в 1931 году никаких отпускных грамот от Московского патриархата не выдавалось, и Русская церковь никогда не считала канонически правомочным подчинение этого русского церковного удела в Западной Европе религиозному центру в Стамбуле. Тем более, что все политические причины, вынудившие приснопамятного митрополита Евлогия сделать этот шаг, давно утратили силу", - подчеркнул священнослужитель.

История вопроса

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе православных русских церквей.

В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. По сведениям источника, на данный момент под управлением архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.