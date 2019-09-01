В Северной Осетии наградили участников операции по спасению заложников школы в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил медалями "Во славу Осетии" бойцов спецназа и спасателей МЧС, которые проводили операцию по спасению заложников в бесланской школе в 2004 году.

"Вручил медали "Во славу Осетии" бойцам спецназа и спасателям МЧС, участвовавшим в операции по спасению заложников в школе №1 г. Беслана в сентябре 2004 года. Многонациональный народ Северной Осетии всегда будет благодарен этим ребятам!" - написал Битаров в воскресенье на своей странице в Instagram.

Руководитель республики также передал награды родственникам погибших бойцов. "Вечная память Андрею Велько, Валерию Замараеву, Олегу Ильину, Олегу Лоськову, Вячеславу Малярову, Александру Перову, Денису Пудовкину, Дмитрию Разумовскому, Андрею Туркину, Дмитрию Кормилину, Роману Катасонову, Михаилу Кузнецову", - добавил Битаров.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.