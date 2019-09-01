Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область. В городе Тулуне, наиболее пострадавшем от паводка летом этого года, он ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий стихии и пообщается с жителями, а также, как и обещал в свой первый приезд, посмотрит, как отремонтировали школу.

"2 сентября президент России Владимир Путин прибудет в Иркутскую область, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения".

"Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун", - добавили в пресс-службе российского лидера.

Разгул стихии

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. За время наводнения в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти 17,4 тыс. жилых домов и приусадебных участков, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. Пострадали 49 социально значимых объектов и 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

На борьбу со стихийным бедствием были брошены силы МЧС, группировка Минобороны и Росгвардии. На место прибыли волонтерские отряды. Гуманитарная помощь поступала отовсюду. В частности, как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Монголия в инициативном порядке оказала содействие населению Иркутской области, "предоставив 14,5 тонны гуманитарной помощи". Представитель Кремля уточнил, что это были в основном палатки, теплые вещи и продовольствие.

Под личным контролем

Путин взял под личный контроль работу по ликвидации последствий ЧС. Дважды глава государства выезжал в пострадавшие от наводнений районы. Ночью 30 июня, возвращаясь из японской Осаки с саммита G20, президент сделал остановку в Братске, где в аэропорту провел оперативное совещание. Затем 19 июля он вновь прилетел в Иркутскую область, на этот раз в наиболее пострадавший от наводнения город Тулун.

Там он посетил пункты временного размещения (ПВР) для людей, лишившихся из-за наводнения своего жилья, и пообщался с жителями. Основные жалобы и вопросы Путину касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба, получения компенсационных выплат.

В одной из комнат ПВР глава государства пообщался с мальчиком Матвеем Сафроновым, дом семьи которого был разрушен наводнением. Мальчик рассказал, что ему 6 лет и 1 сентября он пойдет в садик: "Он утонул, но его ремонтируют". Тогда-то российский лидер и дал обещание вновь вернуться в Тулун, чтобы убедиться, что в День знаний дети смогут пойти в нормальную школу.

"Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - сказал президент Матвею. Позже на совещании в Братске он подчеркнул, что все дети из пострадавших районов должны приступить к учебе с 1 сентября. "Если какие-то школы не будут восстановлены, значит тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно", - поставил задачу глава государства.

Отстроиться до холодов

На совещании, состоявшемся в Братске, Путин резко раскритиковал качество оперативной работы и назвал проведение ликвидации последствий наводнения неудовлетворительным. Он дал ряд поручений представителям федеральной и местной власти. Особые поручения касались восстановления домов.

"Еще раз хочу сказать: люди должны быть обеспечены жильем до холодов, причем независимо от того, временное это жилье или постоянное. Граждане должны иметь возможность пользоваться нормальными дорогами, больницами, школами. И хорошо, что упомянули про детские сады", - сказал Путин.

Согласно вышедшему по итогам совещаний перечню поручений, правительству необходимо предусмотреть "проведение в срок до 1 сентября 2019 г. оценки ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, объектам социальной инфраструктуры, в том числе дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры, объектам энергетической инфраструктуры". Также до 1 сентября была поставлена задача провести "оценку ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении".

Кроме того, президент указал на необходимость разработать и утвердить "до 15 августа 2019 года пообъектный план обеспечения граждан, лишившихся жилых помещений, жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, и социальными объектами, в том числе общеобразовательными организациями к началу нового учебного года, предусмотрев ответственных лиц за каждую группу объектов". Кабинет министров также должен был обеспечить "разработку и принятие программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, поврежденных или утраченных административных зданий".

Отдельно Путин выделил проблему обеспечения жильем многодетных семей. В перечне поручений значится пункт о необходимости "обеспечения жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, семей, имеющих трех и более детей и лишившихся жилых помещений". Ответственным за выполнение этих поручений назначен вице-премьер Виталий Мутко.

Как накануне поездки сообщили в пресс-службе Кремля, в Иркутской области президент собирается проверить, как идет работа по выполнению его поручений. После этого, по словам помощника по международным делам Юрия Ушакова, Путин отправится с официальным визитом в Монголию. "Президент прилетает поздно вечером 2 [сентября]. Путин прилетает в Улан-Батор из Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах области", - сказал представитель Кремля. Основные мероприятия визита в столице Монголии намечены на 3 сентября.