Столичные медики посетят города Центральной России в ходе акции "Волна здоровья"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", в рамках которой медики ведущих федеральных учреждений на теплоходе проследуют по городам России для консультаций населения, стартует в понедельник в Москве. В этом году теплоход "Василий Чапаев" отправится вечером в рейс с Северного речного вокзала столицы, пройдя по Каналу имени Москвы, Волге и Оке, сообщает пресс-служба общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

"Идея маршрута этого года возникла сама собой, поскольку где мы только не были - и на Лене были, и на северо-западе страны были, а потом, когда стали смотреть, выяснилось, что Центральный округ тоже очень нуждается в таком мероприятии. Вообще это беспрецедентная акция, когда специалисты в очень многих медицинских областях приезжают одновременно. Поэтому, конечно, все виды патологий фактически могут быть осмотрены", - приводят в пресс-службе слова президента Лиги здоровья нации, академика РАН Лео Бокерия.

В этом году теплоход со 2 по 11 сентября пройдет по маршруту Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна - Москва. Специалисты впервые посетят Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, многие из детей, осмотренных в рамках акции, потом попадают в федеральные центры и получают там "самую высокотехнологичную медицинскую помощь".

"За прошедшие годы более 11 тыс. детей, а в последние годы и беременные женщины, были проконсультированы ведущими специалистами наших национальных медицинских центров - основных профильных федеральных медучреждений. Достаточно сказать, что из этих 11 тыс. детей около 2 тыс. в результате консультирования получили высокотехнологичную помощь в ведущих клиниках страны", - приводит пресс-служба слова министра.

Список детей-участников от грудничков до подростков, страдающих сложными патологиями, формируют заранее. Как правило, на борту их сопровождают родители и местные врачи, знакомые с историей болезни. Однако получить бесплатную консультацию может любой желающий, не попавший в этот реестр. В обследовании принимают участие ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева", Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и другие.

Кроме того, на теплоходе будут проводиться мастер-классы для молодых родителей об уходе и грудном вскармливании младенцев. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России обучат желающих элементам оказания первой медицинской помощи. Также в рамках акции в большинстве городов в 2019 году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тыс. шагов к жизни".

Об акции

Первая "Волна здоровья" - теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным. В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам. "Волна здоровья" за эти годы побывала в 44 населенных пунктах семи федеральных округов РФ.

Основная цель акции - оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Организатором социально-значимого проекта "Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция "Волна здоровья" выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.