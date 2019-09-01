Лавров откроет учебный год для школьников гимназии им. Примакова и студентов МГИМО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник выступит перед учащимися гимназии имени Е. М. Примакова, а затем проведет встречу со студентами и преподавателями МГИМО и Дипломатической академии МИД России.

Это будет уже третье выступление министра перед учащимися гимназии. В 2017 году глава МИД РФ присутствовал на торжественной церемонии открытия учебного заведения.

Сразу после общения со школьниками Лавров отправится в свою альма-матер - МГИМО. Выступление здесь, ставшее уже неотъемлемой частью графика министра и одним из самых ожидаемых событий для новоиспеченных студентов, по традиции откроется гимном института, слова которого написал сам Лавров. Обращение главы МИД РФ к будущим международникам всегда вызывает большой интерес, поэтому места в конференц-зале МГИМО принято занимать задолго до начала мероприятия.

Каждый год министр не только дает студентам наставления, но и делится с ними своими взглядами на самые острые темы мировой повестки, в том числе по ситуации на Украине, в Сирии, отношениям между Москвой и Вашингтоном, разъясняет позицию России, а также отвечает на вопросы из зала. В прошлом году студентов интересовали оценки министра по разным вопросам: от активно обсуждавшегося в то время дела Скрипалей, будущего ядерной сделки с Ираном и ситуации вокруг КНДР до перспектив цифровой дипломатии. Главе дипведомства задавали вопросы и на личные темы: об отпуске, отношении к социальным сетям и о самом интересном в карьере опыте.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, подобные встречи позволяют молодым людям лучше понять позицию РФ по широкому кругу внешнеполитических вопросов и убедиться в приверженности российского дипведомства продвижению позитивной, объединительной повестки дня.

Ожидается, что выступления будут транслироваться федеральными каналами, на официальном сайте МИД России и на страницах министерства социальных сетях.