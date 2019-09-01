Матвиенко призвала вернуть в российские школы принцип единства обучения и воспитания

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко видит угрозу в дегуманизации общества и в этой связи считает очень важным придать системный характер работе по возвращению в российские школы принципа единства обучения и воспитания.

"По сути, мы вступили в эпоху формирования новой цивилизации. Ее отличают стремительность и глубина происходящих изменений, возникновение новых, невиданных ранее возможностей, и, вместе с тем, таких же вызовов, рисков, угроз. В их числе угроза дегуманизации нашего общества, утраты национальной идентичности, включая язык, культуру, самосознание. На этом фоне особенно хорошо видно, какое огромное значение имеет возвращение в российские школы принципа единства обучения и воспитания", - написала Матвиенко в своем блоге на официальном сайте Совфеда по случаю начала занятий в российских школах.

По ее мнению, этой работе необходимо придать системный характер и тем самым повысить ее эффективность. "Это тем более важно, что ожидать ослабления развязанной против нас Западом информационной войны явно не приходится. Тем не менее, намерения воздвигать новый "железный занавес" у нас нет", - подчеркнула спикер Совфеда.

При этом она убеждена, что воспитательная работа не должна быть ни проповедью, ни назиданием. "Ее необходимо строить как диалог педагогов и школьников. Она должна включать в себя такие элементы, как доказательность, терпимость к иному мнению, уважение достоинства учащихся. В преподавании общественных наук, при всей важности знания учащимися фактов, событий, дат, на "выходе" важно иметь усвоение базовых ценностей, лежащих в основе российской цивилизации, формирование национальной идентичности, патриотизма", - отметила Матвиенко.

Сохранить все ценное в системе образования

По мнению спикера Совета Федерации, осуществлении национального проекта "Образование" необходимо провести перезагрузку образовательного процесса в России, привести его в соответствие с требованиями, диктуемыми временем, современными реальностями, при этом сохранив все ценное в отечественной системе образования.

В частности она полагает, что развитие информационных технологий, бесспорно, открывает новые возможности в сфере школьного образования, но, вместе с тем, внедрять "цифру" надо аккуратно. "Полагаю, что "цифра" в сфере образования - не более чем один из методических инструментов. Педагога она заменить не может и не сможет никогда", - отметила Матвиенко.

Она добавила при этом, что время стремительных изменений, в котором мы живем, и экспоненциальный рост информации предъявляют все более высокие требования к педагогу. Поэтому, считает спикер Совфеда, необходимо выстроить единую и непрерывную систему подготовки учителей и повышения их квалификации.

Также среди важных критериев успешного развития образовательного процесса в стране она назвала выявление талантливых детей, подростков, юношей и девушек, а также создание условий для того, чтобы они реализовали свой потенциал как можно полнее.

Снижение бюрократической нагрузки на учителей

Председатель верхней палаты парламента выразила надежду на то, что в ближайшее время будет решена проблема бюрократизации деятельности учителей, когда они вынуждены заполнять большое количество отчетов. "Рассчитываем, что проблема, наконец, будет решена. И количество отчетных документов резко снизится, в школах их остается лишь четыре - без которых невозможна организация работы учителей и школы", - написала Матвиенко.

В конце июня спикер Совфеда попросила министра просвещения Ольгу Васильеву к 1 сентября 2019 года сделать подарок учителям, сократив количество отчетов, которые они должны заполнять в течение учебного года. Двумя днями ранее, выступая с докладом на парламентских слушаниях в Госдуме, Васильева заявила, что Министерство просвещения России намерено внести изменения в Трудовой кодекс, закрепляющие четыре обязательных документа, необходимые для ведения педагогами.

Кроме того, в своем блоге Матвиенко обратила внимание на то, что в течение ряда лет острой проблемой было положение дел со школьным образованием в малых городах и сельской местности, где находятся более половины школ России.

Она напомнила, что на заседании Совета законодателей РФ президент России четко высказался за сохранение малокомплектных школ как полноценных образовательных учреждений. "Такие шаги делаются. С 2020 года будет запущена программа "Земский учитель", призванная стимулировать приток учителей на село. Наша палата считает также необходимым совершенствование правовых норм, касающихся малокомплектных школ", - добавила спикер Совфеда.