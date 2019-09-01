Патриарх Кирилл заявил, что природные ресурсы не должны уничтожаться в погоне за прибылью

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Погоня за деньгами и внешним благополучием не должна приводить к уничтожению окружающей среды, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 сентября в проповеди в день чествования Донской иконы Божией Матери в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы. Запись проповеди опубликовал вечером в воскресенье официальный Telegram-канал предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) "Слово Патриарха".

"Научно-технический прогресс <...> требует все больше ресурсов - не только ресурсов человеческих, но и ресурсов Земли. Но ведь все эти ресурсы не бесконечны - Бог дал людям эти ресурсы для того, чтобы они, достигнув определенного уровня умственного и нравственного развития, смогли затем разумно употреблять эти ресурсы, в первую очередь - не перерабатывая эти ресурсы в грязные отходы, загрязняющие воздух, воду и землю! Мы молились сегодня о творении Божьем, чтобы оно не погибло под натиском человеческого греха, чтобы в погоне за деньгами, за внешним благополучием", - отметил патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ уверен в необходимости молиться о том, чтобы "грех человеческий не победил стремление людей к тому, чтобы не только использовать природу во благо, но и хранить ее как великий Божий дар, который передан нам для того, чтобы мы могли развивать себя умственно, физически и духовно, и устраивать во благо жизнь рода человеческого".

1 сентября в Москве прошли торжества по случаю престольного праздника Донского ставропигиального мужского монастыря - дня Донской иконы Божией Матери. Для поклонения верующих, по информации официального сайта мэра Москвы, в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи была принесена чудотворная Донская икона Божией Матери.