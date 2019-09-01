Нарышкин заявил, что Россия не будет по примеру Польши спекулировать на памяти жертв войны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия, отмечая 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, не собирается следовать примеру Польши, отказавшейся приглашать РФ на торжества в день начала Второй мировой войны, и не станет спекулировать на памяти погибших. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

Польша отметила 80-ю годовщину начала Второй мировой войны с ФРГ и США, но без России

"Желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти. Более того, 9 Мая все трудные вопросы сегодняшних международных отношений отойдут на второй план. Россия - не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне", - подчеркнул Нарышкин.

Он также добавил, что эпизоду с неприглашением в Варшаву не стоит придавать большого значения, поскольку методы и аргументы западных "партнеров" РФ не меняются из года в год и не зависят от политического курса России. "<...> обычными русофобскими выходками нас, прямо скажем, не удивить. Занятно другое: нотации на тему международного права взялись читать инициаторы политически мотивированных санкций, прямых угроз и грубых провокаций в адрес нашей страны", - отметил Нарышкин.

Он напомнил, что "память о Второй мировой войне легитимирует целый ряд важных политических принципов - от коллективного начала в решении глобальных проблем до верховенства международного права и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", однако сегодня "далеко не все готовы играть по таким правилам".

"На Украине и в Прибалтике сегодня действуют законы, "обеляющие" нацистских коллаборационистов. Периодически предпринимаются попытки сорвать проведение зарубежных шествий "Бессмертного полка", причем, по нашим данным, координация этих якобы "общественных" усилий осуществляется из единого центра по ту сторону Атлантики. Вся эта "рябь на воде" лишь подтверждает стремление западных элит пересмотреть существующую систему глобального управления, а проще говоря - подчинить ее себе", - подчеркнул председатель Российского исторического общества.

По его мнению, противостоять агрессивным нападкам на историческую память РФ "следует прежде всего историческим просвещением, публикацией документов и участием в открытых дискуссиях". Как отметил Нарышкин, осенью нынешнего года под эгидой Российского исторического общества откроются выставки в 21 стране.