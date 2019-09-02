Во Владивосток прибыл лайнер "Costa Venezia", который станет плавучей гостиницей на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Океанский лайнер "Costa Venezia", на котором разместится часть гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), пришвартовался к причалу Морского вокзала Владивостока, где и пробудет все время ВЭФ. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы, сообщили организаторы.

Лайнер пришвартовался бортом прямо возле здания терминала Морского вокзала Владивостока таким образом, что часть окон в каютах выходит на город, а часть - на бухту Золотой Рог и мост через нее. На самом морском вокзале для гостей форума установлена информационная стойка ВЭФ, а рядом дежурят волонтеры.

Всего на судне 2116 кают, в которых может разместиться 5 тыс. человек. На борту есть бассейн, мини-гольф, галерея искусств, театральная сцена, бутики. Стоимость размещения составляет от 15 до 63 тыс. рублей за ночь, в зависимости от класса каюты.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.