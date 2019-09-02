Сахалин и Курилы празднуют дату окончания Второй мировой войны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине окончания Второй мировой войны, 2 сентября, стартовали на территории Сахалинской области, где в августе 1945 года велись ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина и Курильских островов. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"На островах с утра начались праздничные программы. Победа имеет значение для всей страны, в том числе для всего Дальнего Востока России. Однако для Сахалинской области эта дата имеет особое значение. Островитяне знают эту дату больше как день освобождения южного Сахалина и Курил от японских захватчиков", - сказал собеседник агентства.

С утра в муниципалитетах региона проходят митинги, концерты, чествования ветеранов войны, возложения цветов и венков к памятным местам и спортивные мероприятия.

"На островах эта памятная дата имеет особое значение, в послевоенные годы благодаря труду тысяч людей развивались населенные пункты, открывались предприятия, строились дома, детские сады, школы и больницы. В Сахалинскую область съезжались специалисты со всей страны, оставались тут жить, создавали семьи, воспитывали детей. Уверен, в будущем у нас будет еще немало поводов для гордости. Низкий поклон ветеранам, светлая память героям-освободителям", - поздравил островитян с праздником временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Празднование в регионе продлится до позднего вечера. В Курильском, Томаринском и Холмском городских округах демонстрационные колонны, посвященные годовщине, под торжественную музыку пройдут по улицам районных центров. В Смирныховском районе, где в августе 1945 года велись ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина, организуют факельное шествие. С наступлением темноты в некоторых муниципалитетах, в том числе в Южно-Сахалинске, начнутся праздничные концерты и будут организованы салюты.

Наследие Второй мировой войны

На завершающем этапе войны в Европе на Ялтинской конференции лидеры государств антигитлеровской коалиции выработали совместный план войны с Японией. Тогда же было принято решение, что после поражения императорской армии к СССР отойдут все острова Курильской гряды ("Крымское соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока", принято 11 февраля 1945 года).

5 апреля 1945 года СССР объявил о денонсации советского-японского Пакта о нейтралитете (1941 год; должен был действовать до апреля 1946 года). 9 августа 1945 года советская армия начала военную кампанию на Дальнем Востоке. Ее частью была Курильская десантная операция (18 августа - 1 сентября 1945 года), в результате которой все острова были освобождены.

После поражения в войне Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции (2 сентября 1945 года) и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. Японский суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага (по решению союзников). Все Курильские острова указом Президиума Верховного Совета СССР были включены в состав Советского Союза (2 февраля 1946 года).