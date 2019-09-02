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Путин считает, что дзюдо воспитывает в человеке уважительное отношение к другим

Президент России отметил, что увлечение этим видом единоборств позволяет ему и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что увлечение дзюдо позволяет ему и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог. Об этом глава государства сказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября. Интервью опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну, - отметил Путин. - Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов". "Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо", - добавил президент РФ.

Он напомнил, что Баттулга не просто занимается дзюдо и самбо, но и является всемирно признанным мастером единоборств. "Для меня дзюдо - это не просто спорт, - сказал российский лидер. - Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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