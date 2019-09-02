Путин рассчитывает, что президент Монголии приедет на День Победы в Москву в 2020 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия с благодарностью вспоминает помощь со стороны Монголии в годы Великой Отечественной войны и ожидает, что монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве в мае 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованном в понедельник на сайте Кремля интервью монгольской газете "Одрийн сонин".

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Рассчитываем, что в мае следующего года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве", - сказал президент РФ в преддверии своего визита в Улан-Батор.

Путин отметил, что "в России с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны". "Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны "Революционная Монголия" и истребительной эскадрильи "Монгольский арат", - напомнил президент РФ.

Предстоящий 3 сентября официальный визит Путина в Улан-Батор приурочен к празднованию 80-й годовщины победы на Халхин-Голе. Говоря об этом событии, президент РФ назвал его одним из самых ярких и знаковых в общей истории России и Монголии. Российский лидер напомнил о нараставшей в 1930-е годы на восточной границе Монголии напряженности, в условиях которой 12 марта 1936 года СССР и Монгольская Народная Республика подписали протокол о взаимопомощи, который позволил развернуть на территории этой страны части Красной армии.

"В завершающей стадии ожесточенных боев, которые продолжались с 20 августа по 16 сентября 1939 года, плечом к плечу с монгольскими воинами они [части Красной армии] разгромили захватчиков, отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Победа на Халхин Голе имела большое военнополитическое значение. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, замедлила ее вступление во Вторую мировую войну", - отметил Путин, подчеркнув, что это позволило советскому руководству в конце 1941 года перебросить на запад страны части и соединения, которые впоследствии сыграли важную роль в битве под Москвой.