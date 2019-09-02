Вопрос о выпуске следующей группы приморских белух решится до конца недели

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) решат вопрос о продолжении выпуска морских млекопитающих из бухты Средней до конца текущей недели, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Вопрос [о выпуске следующей партии белух] решается. На этой неделе должно стать известно", - ответили в пресс-службе на вопрос о дате следующей операции по выпуску млекопитающих.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Затем трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа.