Старообрядцам в Приморье могут разрешить альтернативную службу на своих полях

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Соотечественникам-старообрядцам, которые переезжают в Приморье, могут разрешить проходить альтернативную гражданскую службу в своих хозяйствах. Об этом сообщил ТАСС на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Сергей Ховрат.

"На сегодняшний день при активном содействии АРЧК ДВ восемью главам общин старообрядцев из Бразилии, Боливии, Уругвая и США ведется подготовка документов для получения гражданства России и переезду на Дальний Восток. В Приморском крае по инициативе старообрядцев, планирующих переезд, законодательно определен размер предоставляемого земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства до 600 гектар, также с Минобороны России и Минтрудом России решается вопрос с прохождением альтернативной гражданской службы старообрядцами на своих полях", - сообщил Сергей Ховрат.

Старообрядцы возвращаются из-за рубежа на Дальний Восток с 2009 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас существует четыре локации размещения переселившихся старообрядцев в Приморском крае и в Амурской области.

Старообрядцам на Дальнем Востоке оказывается поддержка. Так, в селе Дерсу в Приморье установлено уличное освещение, отремонтированы дороги, начал работу грузовой паром, проведен спутниковый телефон, выделен грант в для строительства зернохранилища. В общине под городом Свободный Амурской области проведено межевание земельных участков и официально определен статус населенного пункта, выделены два гранта для ведения сельхоздеятельности, установлено модульное помещение для школы.

"Старообрядцы, приехавшие в Приморье из Южной Америки и поселившиеся в таежных селах, могут рассчитывать на помощь администрации края и общественной организации "Миграция" в адаптации к новым условиям жизни. Проекты обучения староверов новым профессиям, востребованным в местах их новых поселений, и знанию российского законодательства, уже дважды получили финансовую поддержку - в 2018 году от Фонда президентских грантов, а затем - краевую субсидию. Во всех вопросах, связанных с разработкой программ поддержки старообрядцев, принимает участие Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", - добавил глава АРЧК.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.