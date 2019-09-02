СК начал проверку по заявлению сотрудников РЕН ТВ после конфликта с сенатором Мархаевым

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по заявлению сотрудников РЕН ТВ после конфликта, произошедшего 31 августа в Улан-Удэ с членом Совета Федерации от Иркутской области, первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ Вячеславом Мархаевым. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Следственном управлении СК России по Бурятии.

"Заявление от журналистов поступило в следственный отдел по Октябрьскому району города Улан-Удэ. Проверку по факту препятствования законной деятельности журналистов проводит отдел по расследованию особо важных дел", - сказал представитель ведомства.

В СУ СК отметили, что опрошены журналисты, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

В субботу телеканал сообщил, что сотрудники РЕН ТВ обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о нападении Мархаева на съемочную группу. По утверждению телеканала, сенатор после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь Мархаев сообщил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией.

Вячеслав Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.