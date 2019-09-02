СМИ: Папа Римский назначил архиепископа Гаваны

ГАВАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назначил на должность архиепископа Гаванского кардинала Хуана де ла Каридада Гарсию Родригеса после смерти предыдущего главы кубинской католической церкви кардиналы Хайме Ортеги в июне. Об этом в воскресенье сообщает интернет-портал Cubadebate.

Отмечается, что священник посетит Ватикан в начале октября. Кардинал Хайме Ортега, принимавший участие в переговорах о восстановлении дипломатических отношений США с островом и ставший одним из первых представителей общественности, с которым бывший президент США Барак Обама смог побеседовать во время посещения Гаваны в 2016 году, умер в конце июля на 83-м году жизни.

Католическая церковь была посредником в тайных переговорах между Кубой и США. Сам Ортега, бывший в то время архиепископом Гаваны, выступал в роли посланника папы Франциска на этих переговорах, которые продолжались полтора года и закончились заявлением 17 декабря 2014 года о том, что Вашингтон и Гавана намерены восстановить дипломатические отношения. Ортега тогда заявлял, что объявить о нормализации отношений между США и Кубой 17 декабря было решено неслучайно: эта дата является днем рождения папы Франциска. Кубинское правительство впоследствии признало факт проведения прямых переговоров и решающую роль в них папы Франциска, однако не раскрыло личности переговорщиков.