В Гонконге 44 станции метро подверглись актам вандализма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 40 станций метро в Гонконге в минувшие выходные подверглись актам вандализма со стороны радикальных участников протестных акций. Об этом сообщила в понедельник корпорация MTR - оператор железнодорожного транспорта.

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Она уточнила, что ущерб 32 станциям был нанесен в субботу и еще 12 в воскресенье. Из-за инцидентов некоторые из них были временно закрыты, также прерывалось движение поездов по отдельным веткам и участкам.

В частности, накануне вечером группа агрессивно настроенных демонстрантов в масках с металлическими прутьями устроила серьезные погромы на станции "Тун Чун", расположенной на острове Лантау недалеко от аэропорта. Они принялись крушить автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески в вестибюле станции, разбивали стекла, исписали стены, повредили камеры наблюдения. Вслед за этим было приостановлено движение по всей оранжевой ветке метро, а также закрыто ответвление к "Диснейленду".

В тот же день было прервано движение скоростных поездов в аэропорт. Были отмечены случаи, когда радикалы кидали на рельсы посторонние предметы. Компания-оператор сообщила, что все ветки и станции в понедельник, с началом школьного сезона, будут работать, несмотря на ущерб и необходимость ремонтных работ.

Ранее корпорация MTR заручилась поддержкой Верховного суда в получении официального предписания, запрещающего демонстрантам нарушать работу подземки. Оно предусматривает юридическую ответственность за препятствование работе метро, скандальное поведение на станциях и в поездах, порчу оборудования, оскорбление персонала.

В субботу в ряде районов города состоялись очередные многотысячные несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и машины с водяными пушками для разгона радикалов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами. В воскресенье тысячи демонстрантов нарушили транспортное движение на подъезде к аэропорту, создав серьезные неудобства для пассажиров. Акции протеста в Гонконге продолжаются почти три месяца.