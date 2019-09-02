Приморский нацпарк представит инвесторам на ВЭФ проект нового парка дикой природы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Делегация приморского национального парка "Земля леопарда" планирует представить инвесторам на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке проект нового парка дикой природы "Леопарды на Гамова", сообщил ТАСС директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бадюк.

"На ВЭФ мы планируем представить инвестиционные проекты в области развития познавательного туризма. Самый крупный такой проект - это парк дикой природы "Леопарды на Гамова". Это новый кластерный участок, который присоединяется к национальному парку. Силами АНО "Дальневосточные леопарды" для него уже разработана проектная документация", - сказал собеседник агентства.

Директор также отметил, что посещение этого участка планируется в течение всего года. Новый парк увеличит территорию "Земли леопарда" на 7 тыс. гектар. Он находится в частной собственности, пожертвован частным лицом АНО "Дальневосточные леопарды", которое инициировало передачу этого участка приморскому нацпарку. Полуостров Гамова - это место, где потенциально возможно и развитие экологического туризма и увеличение ареала пятнистого хищника.

"Учитывая вложения, сделанные национальным парком для развития этого направления, актуальным является вопрос привлечения инвестиций для реализации проектов, связанных с познавательным туризмом. В частности речь идет о возможном обустройстве маршрута в районе Кравцовских водопадов, которые находятся в охранной зоне национального парка "Земля леопарда". Мы заинтересованы в привлечении к знакомству с дикой природой этих мест как иностранных туристов, так и жителей Приморского края", - добавил Бадюк.

Площадь национального парка "Земля леопарда" составляет 262 тыс. га. Парк расположен в юго-западной части Приморского края, там установлена самая большая в России сеть фотомониторинга, состоящая из более чем 400 фотоловушек. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда. По данным последних исследований, на "Земле леопарда" обитают не менее 90 взрослых хищников и не менее 22 котят.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.