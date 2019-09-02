Спасатели в Хабаровском крае и ЕАО помогают детям из зоны паводка добраться до школ

ТАСС, 2 сентября. Спасатели в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, где из-за паводка подтопило десятки населенных пунктов, помогают детям и их родителям добраться до школ в День знаний. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.

"Спасатели ДВРПСО МЧС России сегодня помогают детям и их родителям прийти в школу красивыми и с хорошим настроением. Школьников из подтопленных районов, домов, дворов и улиц спасатели практически на руках выносят к машинам, которые доставляют ребят к учебным заведениям", - говорится в сообщении.

Так, детям помогают добираться до школ в поселке Николаевка Еврейской АО, в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.

"Сегодня на праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши", - говорится сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.