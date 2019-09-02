Власти Новой Зеландии предупредили о вспышке кори в стране

СИДНЕЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Более 960 новых случаев заболевания корью зафиксированы в Новой Зеландии с марта по сентябрь. Об этом в понедельник сообщает издание The New Zealand Herald.

По словам новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, в настоящий момент страна столкнулась с самой масштабной вспышкой кори за последние два десятилетия. К понедельнику 2 сентября "зафиксированы 963 подтвержденных случая заболевания корью", - отметила она. В связи с осложнением эпидемиологической обстановки премьер призвала жителей страны пройти вакцинацию в специально открытых государственных центрах иммунизации.

По словам премьера, основным очагом заболевания является крупнейший мегаполис страны - Окленд, где на понедельник сообщают о 804 подтвержденных случаях заболевания. Как отметил представитель городской службы здравоохранения Уильям Рейнджер, в основном, среди пациентов городских инфекционных больниц - дети и молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

По данным национального Министерства здравоохранения, в ближайшие две недели медики ожидают увеличение количества заболевших, после чего вспышка кори достигнет своего пика.