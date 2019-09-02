Роспотребнадзор даст старт прививочной кампании против гриппа на ВЭФ-2019

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор даст старт прививочной кампании против гриппа 4 сентября в рамках Восточного экономического форума-2019. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"4 сентября в 10.00 в первый день работы Восточного экономического форума на стенде Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ДВФУ, корпус B, уровень 5), стартует Всероссийская прививочная кампания против гриппа", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно, от гриппа, погибают до 650 тыс. человек.