В "Яндекс.Музыке" рассказали о росте интереса к подкастам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Количество прослушиваний подкастов с начала года увеличилось на 60%, больше всего слушателей интересуют технологии и IT, саморазвитие, кино, иностранные языки и лайфстайл, говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс.Музыка", которые есть в распоряжении ТАСС.

"С начала года количество прослушиваний подкастов на "Яндекс.Музыке" увеличилось на 60%, - сообщили эксперты сервиса. - В своей любви к подкастам признались 69% опрошенных. Причем больше всего слушателей привлекает формат "кухонного разговора", а 20% сказали, что им нравится, когда ведущие и гости не стесняются в выражениях".

Чаще всего пользователи слушают подкасты по дороге на работу и домой, в общественном транспорте, а также во время прогулки. Большинство опрошенных признались, что готовы слушать выпуск на протяжении часа, а некоторые не против еще более длительных подкастов. "Главное - рассказывать интересно. Кстати, всего 5% слушателей обращают внимание на некачественный звук", - подчеркнули авторы исследования.

О науке и кино

Слушатели "Яндекс.Музыки" особенно отметили подкаст о науке и критическом мышлении "КритМышь", комедийное шоу KuJi Podcast, подкаст о кинематографе, музыке, светской жизни и видеоиграх "Отвратительные мужики", познавательные подкасты редакции Arzamas, проекта "Полка" о книгах и другие.

Пользователи рассказали, что с удовольствием слушали бы подкасты от журналистов Владимира Познера, Юрия Дудя и Леонида Парфенова, телеведущего Ивана Урганта, кинокритиков Антона Долина и Евгения Баженова (BadComedian). Кроме того, "слушатели были бы рады появлению подкаста про пивоварение или садоводство и не прочь послушать советы своей бабушки в популярном формате", а также подкаст психиатра, отметили в компании. "Оказалось, что им не хватает реальных историй из жизни и детективных расследований, подкастов про культуру и историю. В списке ожидания также игровые подкасты и подкасты про отдельные виды спорта", - сообщили в "Яндекс.Музыке".

В опросе участвовали более 1,5 тыс. пользователей "Яндекс.Музыки" в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов России.

С конца августа агентство ТАСС запустило собственную серию подкастов, которые будут посвящены искусству, истории, литературе, экономике, обществу, классической музыке, а также прикладным темам, которые помогут пользователю найти ответы на важные вопросы о финансовой грамотности, психологии отношений, самореализации.