Психологи помогут матери убитой в Саратове двухмесячной девочки

САРАТОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Психологи окажут помощь матери убитой в Саратове двухмесячной девочки, решается также вопрос о помощи в организации похорон, сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

По данным следствия, днем 31 августа мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом. Мужчина взял детскую переноску, где находилась девочка, которая имела врожденную патологию, поднялся на чердак дома и ударил ребенка ножом в шею. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, мужчина признал вину.

"С мамой будут работать психологи. Но сначала надо помочь похоронить ребенка. [Сегодня] я буду собирать совещание по этому вопросу, я считаю, что власти должны оказать помощь в организации похорон", - сказала Загородняя.

По словам омбудсмена, женщина официально не состояла в браке с отцом своих детей, но проживали они вместе. Сожители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас второй ребенок находится с мамой, вопрос о лишении ее родительских прав пока не ставится.