Регионы Дальнего Востока угостят гостей ВЭФ лососем, буузами и соевым мясом

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Представители дальневосточных регионов угостят гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) собственной кухней с лососем, минтаем, буузами, облепихой, а также соевым мясом. Об этом ТАСС рассказали представители региональных стендов ресторанной зоны на выставке форума "Улица Дальнего Востока".

По информации Министерства сельского хозяйства РФ, концепция ресторанной зоны предполагает, что каждый регион представлен одним монопродуктом, и прямо во время ВЭФ повара будут готовить из него угощение. В ресторанную зону также входят музей труда, фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок, представленные на набережной ДВФУ.

"Будем угощать а-ля канапе из мороженой северной креветки, - рассказал представитель Магаданской области Юрий Пислегин. - Будем готовить ее с луковым джемом и подавать на тосте. Наш монопродукт - это северная креветка, мы будем ее непосредственно готовить, но также у нас есть вяленая копченая рыба, красная икра. Это все магаданские деликатесы от местного предприятия".

Соседние Бурятия и Забайкальский край, как выяснилось, намерены угостить всех одним и тем же блюдом, которое в Бурятии именуется буузами, а в Забайкалье - позами. Как рассказала представительница бурятского стенда Анна Хартикова, ее сет состоит из трех блюд: закуска из байкальского омуля, буузы из говядины и на десерт облепиховый мусс. Хабаровский край в качестве монопродукта выбрал таежный дикорос папоротник, а Республика Саха (Якутия) - вяленую оленину.

Сахалин и Камчатский край тоже сошлись во мнении относительно лучшего продукта. Для обоих регионов им стал лосось. "Наше блюдо - это кета под кокосово-икорным соусом, очень сочная", - рассказала представительница Сахалинской области Наталья Ладудько. Камчатский же стенд готовит тельное по-камчатски из дикого лосося, с соусом, красной икрой и пюре с зеленью и чесноком.

Приморский край на форуме собирается кормить гостей местным минтаем в панировке с соусом тар-тар. А вот Амурская область привезла соевое мясо из собственного сырья. "Мы из него готовим блюда с морской капустой, с овощами и соусом. Буквально все замешиваем, потом заливаем разными соусами. Всего для угощения мы привезли 150 килограммов соевого мяса", - рассказал представитель области Роман.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.