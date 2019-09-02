Бренд "Русская зима" представят в сентябре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Концепцию проекта, представляющего бренд "Русская зима", планируется представить в рамках XXIII сессии генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая откроется в Санкт-Петербурге 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм), советник президента Союза музеев России Сергей Корнеев.

"Сейчас Союзом музеев России совместно с партнерством туристско-информационных центров запущен новый интерактивный проект - Музейный инфоцентр, в нем будет сформирован межмузейный календарь зимних событий, которые можно объединить в единый бренд "Русская зима". Уже более 200 музеев дали информацию о своих событиях разной направленности, в том числе связанных с темой русской зимы. Мы рассчитываем, что уже первые наброски этого проекта будут представлены на полях генассамблеи UNWTO", - сказал он.

Проект "Русская зима" прорабатывается Министерством культуры РФ и Россотрудничеством вместе с представителями музеев, Союзом музеев России. "Союз музеев собрал очень интересную уникальную базу музейных предложений различных событий выставочных, экспозиционных и событийных в музеях и музеях-заповедниках России, связанных в том числе с темой русской зимы. Сейчас это все обрабатывается партнерством региональных туристско-информационных центров, многие музеи проявили очень большой интерес, прислали много предложений. В дальнейшем эта информация будет представлена на международном уровне через российские центры науки и культуры Россотрудничества, туристско-информационные центры регионов России, зарубежные туристские компании", - отметил собеседник агентства.

XXIII сессия генассамблеи Всемирной туристской организации ООН пройдет в Петербурге с 9 по 13 сентября. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное межправительственное учреждение ООН, в ответственность которого входит содействие устойчивому и общедоступному туризму. Саммиты генассамблеи проходят каждые два года, собирая делегатов со всего мира. Ожидается, что мероприятие в Петербурге посетят 158 министров иностранных государств и до 2 тыс. делегатов.