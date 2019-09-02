Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в американской тюрьме

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Осужденной в США россиянке Марии Бутиной, находящейся в федеральной тюрьме города Таллахасси, штат Флорида, не хватает информации о происходящем в мире и общения. Чтобы помочь ей, посольство РФ в США содействует девушке в выписке книг, сообщил в понедельник ТАСС ее отец Валерий Бутин.

"Интернета нет, сотрудники посольства созваниваются и помогают ей книги выписывать, выслать. Там есть такая процедура: <…> можно выписать литературу, и она ее получит. Очень хорошо и дисциплинированно к этому относятся, все просьбы, которые высказываются, удовлетворяют. В основном, конечно, информации не хватает. <…> Она читает всевозможные познавательные книжки. <…> Общение, конечно, есть, но все равно - она не имеет такого количества информации как до заключения", - рассказал Бутин.

По его словам, и семья, и сама Мария буквально считают дни до ее освобождения, которое должно состояться в октябре. Он пояснил, что пока неизвестно, чем девушка будет заниматься после того, как вернется в Россию.

"В порядок надо себя привести - психологически. Полтора года (информационного) вакуума, людей нормальных не видела. Все равно это сказывается - нужно хотя бы в себя прийти, и я не могу сказать, и она не может сказать, сколько времени на это понадобится", - отметил Валерий Бутин.

Он также рассказал, что девушка сейчас чувствует себя приемлемо. На данный момент в тюрьме, где Мария отбывает срок, как и по всей Флориде, готовятся к приближению урагана "Дориан". Там усиливают слабо закрепленные конструкции, однако эвакуация не планируется - Таллахасси находится вдали от прибрежных районов, которые могут попасть в зону урагана.