Ректор МГУ прогнозирует рост интереса к гуманитарным специальностям к 2021 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тенденция на выбор абитуриентами естественно-научных направлений обучения сохранится еще около двух лет, после чего интерес поступающих возрастет к гуманитарным наукам. Такое мнение высказал в понедельник ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий в интервью Первому каналу.

"Сейчас растет спрос на информатику, математику, биологию и физику, гуманитарные науки - так скажем, немного стабильно, - сказал он. - Я думаю, что примерно эта тенденция сохранится еще год - два, а потом все-таки верх будут брать литература, русский язык, философия, история - думаю, что естественники должны уступить".

В Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в этом году поступили около 10 тыс. абитуриентов. Как ранее заявлял ректор, четверть из них являются победителями школьных олимпиад.