Памятный знак жертвам трагедии в колледже Керчи откроют до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Памятный знак жертвам трагедии в колледже Керчи, где в октябре прошлого года погибли 20 человек, откроют до конца года, сообщил в понедельник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Память по погибшим ребятам должна быть. Думаю, до конца года все будет установлено. [В колледже] заканчиваются работы по благоустройству, 113 млн рублей было выделено, но это не конец, еще об оборудовании договорились, дополнительно выделим средства - 75 млн рублей. Колледж будет отремонтирован, все будет сделано в полном объеме", - сказал Аксенов.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин ранее сообщал, что памятный знак в местном колледже будет открыт 2 сентября. Однако, как уточнили корреспондент ТАСС в колледже, в День знаний мемориал открыт не будет.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами нападения стали 20 человек, нападавший покончил с собой.