Почти 7 тыс. заявок подано на участие в онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва принято на официальном сайте мэра Москвы с 24 июля, сообщил в своем телеграм-канале в понедельник глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании 6929 избирателей. В округе №1 принято 2845 заявок, в 10-м округе - 2526 заявок, в 30-м округе - 1558 заявок", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что доля избирателей, готовых проголосовать в трех округах онлайн, составляет около 1,4% от общего числа избирателей по этим округам.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.