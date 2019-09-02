Аксенов заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в Армянске не превысила норму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Пробы воздуха в Армянске на севере Крыма, где в августе прошлого года происходили выбросы химических веществ, в пределах нормы, сообщил в понедельник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

В некоторых местных СМИ и соцсетях ранее появилась информация с жалобами жителей Армянска на удушье по ночам, раздражение слизистой оболочки, аллергические реакции и маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях.

"Даже на определенное время была приостановлена работа одного цеха по производству серной кислоты. Концентрация серной кислоты в водоеме нормальная - 8%, концентрация не опасна для здоровья, для жизни. Было два сообщения [ в соцсетях], что тяжело дышать, взяли все анализы, пробы все в пределах нормативов. Была бы малейшая угроза, приняты бы были меры по эвакуации, остановки производства, но такой необходимости нет", - сказал Аксенов.

Ранее в Армянске вводили режим ЧС из-за выброса неизвестного вещества в ночь на 24 августа 2018 года. Тогда жители сообщали, что на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет, запах кислоты в воздухе, который стоял несколько дней. СК РФ возбуждал уголовное дело. По предварительным данным, причиной было испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан".

В июне 2019 года глава Крыма сообщил, что завод может быть закрыт, если уровень ПДК серной кислоты в кислотонакопителе предприятия будет превышен. На тот момент он не превышал 6-7% при ПДК в 12%.