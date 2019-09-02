Красота мигающего огонька. Лучший сварщик WorldSkills 2019 рассказал о победе в Казани

Двадцатилетний Владимир Бабошкин из Липецка стал обладателем "золота" в компетенции "Сварочные технологии" на Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 в Казани. Он рассказал ТАСС о красоте сварочного шва, об отговорах и мигающем огоньке, который в восемь лет влюбил его в профессию.

Не все мечтают быть космонавтами

В восемь лет – именно в этом возрасте будущий чемпион мира попробовал сделать свой первый сварочный шов. Интерес к профессии у Владимира от отца, который работал сварщиком. "Сначала я смотрел, чем занимается мой отец, что он делает, как он это делает. Потом мне самому захотелось попробовать что-то сварить, и отец не стал мне отказывать", — вспоминает Владимир.

По его словам, в раннем возрасте он упражнялся на обычном железе, на результат своей работы внимания не обращал, потому что огромное удовольствие ему доставлял сам процесс. "Мне очень нравился этот мигающий огонек, от которого потом соединялись детали, наверное, именно поэтому мне было так интересно", — улыбается он.

Его детские мечты всегда были связаны со сварочным делом и даже когда многие сверстники в школе грезили стать космонавтами, гонщиками или полицейскими, Владимир спокойно говорил, что хотел стать сварщиком.

"Я учился в самой обычной школе. Какие хобби у меня были? Честно говоря, даже не помню. Кем я хотел стать? У меня сразу была мечта стать сварщиком, с самого детства", — говорит обладатель казанского "золота".

Про отговоры и престиж

Многие, как вспоминает чемпион, не понимали его выбор. "Естественно меня отговаривали, предлагали поступать на механика, на строителя, объясняя это тем, что профессии более престижные. А потом я просто перестал об этом говорить и сейчас нисколько не жалею", — говорит Владимир.

Всегда поддерживали только родители, отец продолжал обучать сына сварочным работам.

"В школе у меня уже была наработана небольшая практика. Я мог сваривать различные детали. Да, это не были какие-то грандиозные конструкции, но мне было все также интересно. Мама нормально ко всему относилась и не пыталась влиять на мой выбор, таких мыслей у нее не было", — говорит собеседник.

Первые победы и знакомство с WorldSkills

После окончания школы для поступления Владимир выбрал Липецкий индустриально-строительный колледж, причем определился с учебным заведением достаточно быстро.

"Посмотрел где обучают на сварщика и куда мне удобнее будет добираться – вот и все критерии", — говорит собеседник.

Уже на первом курсе Владимир принял участие в соревнованиях, которые проводились среди студентов колледжа, занял призовое место, а в конце учебного года кто-то из сотрудников учебного заведения рассказал о движении WorldSkills. Так началась первая подготовка к региональному чемпионату.

"Мы готовились с нашими же преподавателями. Для всех было загадкой, что будет на соревнованиях, а ближе к их началу стали возникать небольшие трудности — понадобились другие электроды, пластины необходимо было закрепить в других положениях, но мы смогли решить эти вопросы, и в итоге я выиграл региональный чемпионат", — говорит Владимир.

В 2016 году сварщик принял участие вне конкурса в финале национального чемпионата WorldSkills в Красногорске, где, по его словам, продемонстрировал средний результат, а затем отправился в Тулу — вновь на соревнования регионального уровня, где присутствовал международный эксперт Михаил Павленко, который и приметил талант. "Через две-три недели я узнал, что меня пригласили на отборочный чемпионат для возможного включения в состав сборной России. Соревнования проходили в Москве на известной международной выставке Weldex. Я одержал победу и попал в команду", — вспоминает Владимир.

Михаил Павленко вспоминает, что на тот момент липецкий конкурсант запомнился ему стремлением к совершенствованию своих навыков и огромным потенциалом.

"Думаю, что преимущества в практике как такового у него не было. По крайней мере, сильно это не замечалось, потому что в чемпионате среди колледжей все конкурсанты имеют определенную практику. А вот то, что у него прослеживалась целеустремленность — это как раз меня в первую очередь к нему и расположило. Было видно, что ему нравится этим заниматься, что он хочет чего-то добиваться в будущем", — рассказал эксперт.

Второй номер в Абу-Даби и "золотой" Будапешт

После попадания в сборную России Владимир начал подготовку к состязаниям самого высокого уровня. В 2017 году лучшие мастера демонстрировали свои навыки на Мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби, но на эти соревнования поехал более опытный сварщик, который по итогам состязаний получил медальон за профессиональное мастерство, вручаемый участникам, не попавшим в тройку призеров.

"После этого я еще целый год тренировался с экспертом, отрабатывал профессиональные навыки. Это ведь только на первый взгляд кажется, что в сварке все легко — на самом деле это очень сложное ремесло", — говорит Владимир.

В итоге на EuroSkills в венгерском Будапеште сварщик завоевал первую для России золотую медаль европейского чемпионата WorldSkills в компетенции "Сварочные технологии". Это, по словам собеседника, придало ему еще больше уверенности перед соревнованиями в Казани.

Триумф в Казани

Выбор в итоге пал именно на Владимира, которому в столице Татарстана предстояло соревноваться с более чем 30 сварщиками из разных стран мира — Бразилии, Колумбии, Беларуси, США, Ирландии, Бельгии и других.

"С учетом того, что мы вложили так много сил в подготовку, естественно, была надежда на медаль, но если посмотреть глубже, то на чемпионате не всегда все зависит от исполнения, очень важно, как твою работу оценивают судьи из других стран, достаточно одной ошибки и медаль будет другой пробы", — говорит Павленко.

По словам самого Владимира, перед соревнованиями он волновался, так как конкуренция в его компетенции была высокой. "Основными соперниками были китайцы, корейцы, японцы и бразильцы", — поясняет он.

На площадке участники находились по несколько часов. В первый день работы длились 5 часов, через день после отдыха – 9 часов и на третий день — 3,5 часа. Задания были разделены на четыре модуля, в каждом из которых необходимо было продемонстрировать навыки в работе с различными металлами. "Если эту работу делать некачественно, то можно было закончить примерно за 8 часов", — говорит Владимир.

"Впечатления? Конечно понравилось! Нам удалось побывать на церемонии открытия и закрытия — это впечатляющее зрелище", — делится своими эмоциями Владимир и естественно упоминает встречу с президентом страны.

"А что тут говорить? Круто! Когда еще президента увидишь? Сказал нам напутственные слова, пожелал удачи и побед", — говорит чемпион WorldSkills.

Тренер движения

По условиям чемпионата, в европейских и мировых первенствах конкурсанты могут принять участие только один раз. На этом их карьера фактически заканчивается, но в дальнейшем они могут стать тренерами, которые занимаются подготовкой молодых специалистов.

"Я думаю стать тренером, готовить ребят, чтобы они побеждали, а Россия этим гордилась и в других странах знали, что у нас есть красивая, качественная сварка", — говорит Владимир, который считает, что сейчас профессию сварщика некоторые недооценивают.

"Да, возможно и недооценивают. Многие легкомысленно относятся к этой профессии – говорят, что я могу выполнять определенные задачи, а когда нужно выполнить какую-то работу — ничего не могут. В России есть хорошие сварщики, но их пока мало", — считает победитель соревнований.

В стремлении стать тренером Владимира поддерживает эксперт Михаил Павленко, по словам которого навыки мирового чемпиона помогут в подготовке молодых специалистов.

"Его карьера конкурсанта в ближайшем обозримом будущем закончилась. Я предполагаю и хочу видеть его одним из тренеров сборной. Тем человеком, который будет в дальнейшем готовить ребят, но это будет его личный выбор", — рассказал Павленко.

Георгий Поветкин