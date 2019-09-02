ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Из Братска глава государства направится в город Тулун, на который пришелся основной удар стихии летом текущего года. Как сообщила пресс-служба президента, он ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий паводка, пообщается с местными жителями и, как обещал в свой первый приезд, посмотрит, как отремонтировали школу.

"2 сентября президент России Владимир Путин прибудет в Иркутскую область, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения". "Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун", - добавили в пресс-службе российского лидера.

Путин также встретится с жителями, принимавшими участие в спасении населения, и с пострадавшими во время паводка.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 м и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.