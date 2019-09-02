В Забайкалье открыли новую школу вместо разрушенной в 2014 году при взрывах на арсенале

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. Школу с детским садом открыли в понедельник в селе Большая Тура Забайкальского края, сообщила ТАСС пресс-секретарь краевого Минобразования Екатерина Горская. Прежнее здание было разрушено в 2014 году во время пожара и взрывов на складе боеприпасов.

"Новая школа - двухэтажное кирпичное здание, которое состоит из двух блоков - самой школы и детского сада. Школа может принять 156 учащихся, а детсад - 75 ребятишек", - сказала Горская.

Она отметила, что в наступившем учебном году в школе будут заниматься 85 человек. Детский сад, как планируется, включит четыре группы детей в возрасте от полутора до семи лет. Учебное заведение полностью укомплектовано кадрами.

Строительство здания завершилось этим летом, оно велось по государственной программе "Развитие образования". Стоимость работ составила 249,6 млн рублей. Карымскому району, на территории которого находится село, также выделили 27 млн рублей субсидии для приобретения необходимого оборудования.

Глава Карымского района Алексей Сидельников напомнил, что старая школа в Большой Туре была полностью разрушена. Все эти годы детей из села возили на занятия в поселок Дарасун, расположенный примерно в 15 км.

Председатель районного комитета образования администрации Константин Евдокимов отметил, что власти прогнозируют увеличение числа жителей Большой Туры, а, следовательно, и количество учеников, в связи с восстановлением воинской части.

О ЧП

Взрывы на складе боеприпасов около населенных пунктов Большая Тура и Кадахта произошли 29 апреля 2014 года. Причиной стало распространение огня от степного и лесного пожаров. Было зафиксировано больше двух десятков взрывов.

Погибли 12 человек, 33 человека пострадали. Из опасной зоны эвакуировали свыше двух тысяч жителей. В результате инцидента были повреждены почти 150 жилых домов, разрушены школа и детский сад.