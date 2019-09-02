Путин наградил орденами зампреда ЦИК РФ Булаева и замминистра финансов России Сторчака

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из самых разных профессиональных сфер государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства наградил заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Президент также наградил замглавы Росстата Ирину Масакову знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет.