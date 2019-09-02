Эксперты предупредили о "побочных действиях" технологии замены лиц на фото

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. В китайских социальных сетях стремительно распространяется приложение Zao, позволяющее менять лица на фотографиях или видео в интернете. Эксперты, однако, предупреждают о том, что такие технологии представляют определенную угрозу для принципа неприкосновенности частной жизни, так как делают возможным создание очень реальных "фотомонтажей" любого содержания.

"Несомненно, что эта программа с очень большой долей вероятности будет использоваться в ситуациях, означающих нарушение неприкосновенности частной жизни", - написала в понедельник газета "Чжунго жибао". Издание отметило, что каждый человек имеет право контролировать распространение информации о себе и пользоваться защитой от распространения сфабрикованной визуальной информации о нем. Новое приложение показывает, как технологии могут неожиданно создавать угрозы и риски, о которых и не думали их создатели, указала газета.

"Быстрое развитие искусственного интеллекта опережает появление законов и постановлений, которые должны бы заставлять технологические компании заранее предусматривать побочные эффекты от своих продуктов до того, как они будут запущены на рынок", - пишет газета. Однако пока, отмечается в публикации, такие механизмы не созданы, благодаря чему одна за другой появляются программы, подобные Zao. "Иными словами, закон все время выступает в роли догоняющего, а технологии приносят прибыли за счет общественных интересов и деловой этики", - констатирует издание.

Хотя Китай и выступает в роли лидера в разработке ИИ, подчеркивается в материале, ему все еще предстоит пройти долгий путь в создании институциональных структур, которые предотвратили бы вторжение в частную жизнь "обусловленной технологиями морали".

"Люди как завороженные принимают на веру утверждение о том, что технологический прогресс сам по себе сделает мир лучше для каждого. Однако, многие при этом могут утратить свои права прежде, чем успеют разглядеть "оборотную сторону медали" - вред, который могут причинять технологии", - сетует китайское издание. Оно призывает политиков не только сосредоточивать свое внимание на технологических инновациях, но и своевременно принимать меры, которые могут устранить нежелательные последствия от их внедрения.